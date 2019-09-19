محامي بنعلي: الرئيس التونسي الأسبق سيدفن في مكة

أكّد منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاة الرئيس الأسبق، موضحًا أنَّ “الرئيس بن علي توفي بسبب أمراض كثيرة”.
وقال محامي الرئيس التونسي الأسبق، في تصريح خاص لـصحيفة “الوطن” المصرية: إنَّ “بن علي سيُنقل إلى مكة ويُدفن فيها حسب الأعراف السعودية”.
ويتواجد بن علي في السعودية منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه في عام 2011.
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