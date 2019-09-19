إنذار كاذب يطلق الصافرات في "غلاف غزة" ويفعل "القبة الحديدية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم الخميس، منها "سديروت"، "أفيفيم" والمجلس الاستيطاني "شعاري هنيغيف"، بعد إنذار كاذب، تسبب بتفعيل منظومة "القبة الحديدية".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب صدر عنه، دوي صافرات الإنذار، مضيفًا أن "التفاصيل قيد الفحص".

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن صفارات الإنذار "كاذبة"، وأنها انطلقت بعد إنذار كاذب، وقال في بيانه لوسائل الإعلام إنه "متابعة للصافرات التي أطلقت مساء اليوم في ‘غلاف غزة‘، تبيّن أن الحديث عن إنذار كاذب، لم تطلق النيران من غزة".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدة، وادعت، في البداية، أنه تم إطلاق أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة المحاصر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

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فيما نفت تقارير إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، مشيرة إلى أن "نيران خفيفة قامت بتفعيل صواريخ منظومة القبة الحديدية".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحديث عن إنذار كاذب.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت العلاج لرجل وامرأة أصيبوا في طريقهم للملجأ عقب سماع صافرات الإنذار، فيما أصيبت امرأة أخرى بـ"الهلع".

وأضافت أن دوي صفارات الإنذار تزامن مع تنظيم مهرجان ثقافي تواجد فيه مئات المستوطنين في "سديروت".