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العراق في المركز 79 بالتصنيف العالمي لكرة السلة

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2019-09-19 | 18:23

العراق في المركز 79 بالتصنيف العالمي لكرة السلة

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اصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، اليوم الخميس.
وتقدم المنتخب الوطني مركزاً واحداً عن التصنيف السابق، حيث حل في المركز الـ79 برصيد 112.7 نقطة.

وحل اسود الرافدين في المركز الـ11 آسيوياً بعد منتخبات استراليا، ايران، الصين، كوريا الجنوبية، الاردن، اليابان، لبنان، قطر، غوام، الهند.


وعلى الصعيد العربي، حل اسود الرافدين في المركز السابع، بعد منتخبات تونس، الاردن، لبنان، مصر، قطر، المغرب.

وتصدر المنتخب الاميركي التصنيف، برصيد 786.4، يليه المنتخب الاسباني "بطل العالم" برصيد 731.5 نقطة، ثم استراليا برصيد 673.6 نقطة والارجنتين رابعاً برصيد 670.5 نقطة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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