العراق في المركز 79 بالتصنيف العالمي لكرة السلة

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2019-09-19 | 18:23
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اصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، اليوم الخميس.
وحل اسود الرافدين في المركز الـ11 آسيوياً بعد منتخبات استراليا، ايران، الصين، كوريا الجنوبية، الاردن، اليابان، لبنان، قطر، غوام، الهند.
وعلى الصعيد العربي، حل اسود الرافدين في المركز السابع، بعد منتخبات تونس، الاردن، لبنان، مصر، قطر، المغرب.
وتصدر المنتخب الاميركي التصنيف، برصيد 786.4، يليه المنتخب الاسباني "بطل العالم" برصيد 731.5 نقطة، ثم استراليا برصيد 673.6 نقطة والارجنتين رابعاً برصيد 670.5 نقطة.
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