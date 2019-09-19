اعتقال متهمين بقتل فتاة في كركوك

اعلنت شرط محافظة كركوك، الخميس، اعتقال متهمين اثنين بقتل فتاة في المحافظة.

وقالت شرطة كركوك في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تحت اشراف قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت اللواء علي كمال عبد الرزاق تم اجراء التحقيق من قبل مدير مكافحة اجرام كركوك العميد قيس عامر ناجي ومدير مركز شرطة ومكافحة دوميز العقيد محمد فرحان عبدالله في جريمة قتل المجنى عليها ( ل . ف . ن ) من مواليد ( 2002 )".



واضافت الشرطة، أن "المجني عليها تبين من خلال التحقيق انها قتلت من قبل شقيقها الجاني ( ع . ف . ن ) بواسطة رميها بالرصاص داخل الدار غسلآ للعار، وتم القبض على المتهم ( ح. ف. ن ) و المتهمة ( ح. ح. ع ) الذين شاركوا في ارتكاب هذه الجريمة وتم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق المختص وفق احكام المادة ( 406 ) ق.ع" .

