وزير النقل يتلقى برقية من نظيره البريطاني بشأن الرحلات الجوية بين البلدين

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تلقي وزيرها عبدالله لعيبي برقية من نظيره البريطاني بايل مينارد بشأن الرحلات الجوية بين البلدين، فيما تطلع الأخير الى شراكة فاعلة لبلوغ الاهداف المنشوده بالسماح للرحلات المباشرة بين لندن وبغداد.
واكد مينارد، بحسب البيان أن "الاجتماع الذي جرى في قسم النقل DFT بعد زيارة الوزير الاخيرة للمملكة المتحدة كان مثمرا وتمت فيه تغطية عددا من المواضيع المهمة في المجال الجوي"، مثمنا "جهود وزارة النقل الخاصة بتحليق الطائرات فوق الاجواء العراقية".
وتابع، أن "هناك كادر بريطاني متقدم قام بدراسة القضايا المرفوعه من قبل لعيبي باهتمام بالغ"، مؤكدا أن "مسألة الطيران المباشر تعتمد على عدة عوامل وثقته بموافقة الجانب العراقي على الاكثر اهمية منها لضمان سلامة وامن المواطنين العراقيين والبريطانيين خلال الرحلات بين البلدين".
واعرب مينارد، "عن سروره بان فريق سلامة الطيران في قسم النقل DFT وفريق سلطة الطيران المدني مازالوا مستمرين بتطوير العلاقات بمستوى يلبي الطموح"، متطلعا الى "شراكة فاعلة لبلوغ الاهداف المنشوده بالسماح لهذه الرحلات المباشرة".
يشار الى أن وزير النقل عبدالله لعيبي بحث في بريطانيا مع نظيره البريطاني الاسبوع الماضي مد خط طيران دولي مباشر من بغداد الى لندن وبالعكس على متن الخطوط الجوية العراقية.
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