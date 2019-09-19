اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، إحباط محاولة تهريب اربع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصرالجنوبي.
واضافت المنافذ، أنه "تم شكيل فريق عمل مشترك من (هيئة نزاهة البصرة ومركز كمرك ام قصر وشرطة الكمرك وشعبة البحث والتحري المنفذ)، حيث تم فتح حاويات عدد 3 حجم ٤٠ قدم في رصيف ٦ من قبل اللجنة المشتركة، تبين وجود عجلات عدد 4 عجلات دون الموديل معده للتهريب مخبأة خلف بضاعة أحذية".
وتابع انه "تم تنظيم محضر اصولي من قبل الدوائر ذات العلاقة وحجزت المضبوطات في مركز شرطة كمرك خور عبدالله".
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