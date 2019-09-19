'فيفا' يطالب إيران بالسماح للنساء بالدخول لملاعب كرة القدم

2019-09-19 | 17:35
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أصدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بيانًا رسميًا أكد من خلاله تواجد النساء في المدرجات بإيران.
ولم تسمح هيئة كرة القدم في إيران للسيدات، بالدخول مدرجات الملاعب وحضور أي مباراة.
وقال إنفانتينوفي بيانه "نطالب إيران بالسماح للنساء، بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم في إيران"، مبيناً ان "ما يحدث في إيران وضع غير المقبول".
ويأمل إنفانتينو، أن "يكون الاتحاد وسلطات البلاد متقبله قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال إنفانتينوفي بيانه "نطالب إيران بالسماح للنساء، بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم في إيران"، مبيناً ان "ما يحدث في إيران وضع غير المقبول".
ويأمل إنفانتينو، أن "يكون الاتحاد وسلطات البلاد متقبله قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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