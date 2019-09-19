'فيفا' يطالب إيران بالسماح للنساء بالدخول لملاعب كرة القدم

ولم تسمح هيئة كرة القدم في إيران للسيدات، بالدخول مدرجات الملاعب وحضور أي مباراة.

وقال إنفانتينوفي بيانه "نطالب إيران بالسماح للنساء، بدخول مدرجات ملاعب كرة القدم في إيران"، مبيناً ان "ما يحدث في إيران وضع غير المقبول".



ويأمل إنفانتينو، أن "يكون الاتحاد وسلطات البلاد متقبله قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".