اكاديمية المانية تطلق برنامج لها في الجنوب

اعلنت الاكاديمية الالمانية فرع العراق، الخميس، عن اطلاق مشروعها التدريبي للصحفيين في الجنوب.

وقال الباحث في الاكاديمية الالمانية ياسر اسماعيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المشروع المقدم يتضمن 12 ورشة عمل في مختلف المواضيع والفنون الصحفية منها الاستقصاء، العثور على الموضوعات الصحفية، الاجناس الصحفية، الامان الصحفي، الصحافة المراعية لحساسيات النزاع، الصحافة البناءة".

واضاف اسماعيل أن "الاكاديمية تهدف الى تعزيز وسائل الاعلام في المشهد الاعلامي المحلي لتغدو احترافية وتعددية ومستدامة، وتستعين الاكاديمية بخبراء محليين ودوليين لتحقيق هدفها"، مشيرا الى "بدء اول ورشة تدريبية اليوم الخميس حول الامن الرقمي في البصرة والتي ستستمر لمدة ثلاثة ايام وبمشاركة 10 صحفيين من مختلف المحافظات".