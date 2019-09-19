التحالف يدمر زورق مفخخ أطلقته مليشيا الحوثي من الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن قواته اعترضت ودمرت زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد جنوبي البحر الأحمر أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية من محافظة الحديدة اليمنية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لتنفيذ عمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة.

وبيّن المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ولطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.