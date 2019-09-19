القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام تونسية، الخميس، وفاة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية.
من جانبه، أكد منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي لـ"العين الإخبارية"، أن موكله وافته المنية، الخميس، بعد أيام من نقله للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.
ونقل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إلى المستشفى منذ أيام بعد تدهور صحي وصفته وكالات الأنباء بأنه "خطير".
ومنذ الإطاحة برئيس تونس الأسبق قبل نحو 8 سنوات من الحكم لم يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية، ولم يصدر "بن علي" بيانات منذ أن غادر البلاد.
وكان الرئيس التونسي الأسبق قد واجه احتجاجات شعبية انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أجبرته على مغادرة البلاد في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر زين العابدين بن علي.. رحيل ثاني رئيس لتونس منذ الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.