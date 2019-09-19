محمد بن زايد وبومبيو يبحثان آخر المستجدات الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو آخر المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

ووفق تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر، بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.





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وفي وقت سابق الخميس، وصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من السعودية.





وأجرى بومبيو خلال زيارته إلى جدة، الأربعاء، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، حول التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لشركة أرامكو.

وقال بومبيو إن بلاده تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.