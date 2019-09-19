محمد بن سلمان: هجمات أرامكو تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة

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وكالة الأنباء السعوديةالخميس 2019/9/19 06:59 م بتوقيت أبوظبي
ولي العهد السعودي خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن الاعتداءات التخريبية على شركة أرامكو تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وشدد ولي العهد السعودي خلال استقباله، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بقصر السلام في جدة على أهمية التصدي لمثل هذه الاعتداءات.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن استنكار بلاده الشديد لهذه الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص.
وعبر خان عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.
وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.
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