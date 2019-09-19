الإليزيه: ماكرون يبحث مع ترامب أزمة إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال مسؤول في قصر الإليزيه يوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث أزمة إيران. وأضاف المسؤول أن فرنسا ستواصل جهودها لمحاولة تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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