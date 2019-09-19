البنتاجون: تعاون أمريكي سعودي مشترك لتحديد موقع إطلاق الصواريخ على أرامكو

جدة - عمرو شويل البنتاغون: هناك تعاون مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إن هناك تعاون مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو.

وقالت في بيان صحفي، إن “هدفنا ردع التصعيد والنزاعات وليس الحرب”.