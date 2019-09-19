الان تتابع البنتاجون: تعاون أمريكي سعودي مشترك لتحديد موقع إطلاق الصواريخ على أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل البنتاغون: هناك تعاون مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إن هناك تعاون مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو.
وقالت في بيان صحفي، إن “هدفنا ردع التصعيد والنزاعات وليس الحرب”.
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