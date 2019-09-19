الان تتابع دفاعات الاحتلال تعترض 4 صواريخ فوق مستوطنة سديروت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 اعترضت دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 صواريخ فوق مستوطنة سديروت، حسب ما أعلنته “العربية”. يشار إلى أن صفارات الإنذار أطلقت في مستوطنات قريبة من حدود قطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دفاعات الاحتلال تعترض 4 صواريخ فوق مستوطنة سديروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.