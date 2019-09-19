"ستيفن باركلي" يحث الاتحاد الأوروبي على التحلي بالمرونة والإبداع بشأن عملية "البريكست"

الخميس 19 سبتمبر 2019

ستيفن باركلي

كتب الخليج 365

حث وزير الخارجية البريطاني ستيفن باركلي، الاتحاد الأوروبي على إبداء المرونة والإبداع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس قائلًا أن ترتيب الدعم الإيرلندي "يجب أن يرحل" وأن بريطانيا مستعدة للمغادرة دون اتفاق إذا لزم الأمر.



وكان باركلي يتحدث في مدريد قبل ستة أسابيع فقط من التاريخ الذي تعهد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر "افعل أو أموت".

وقال باركلي، أن بريطانيا تريد اتفاقًا لكن يتعين على الجانبين العمل للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: " فلنعمل بشكل خلاق لضمان التوصل إلى صفقة، وهي صفقة تلتزم المملكة المتحدة بالدخول فيها، وهي صفقة ستقضي بالفعل في البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي".

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وقد سرد القضايا المتعلقة بالترتيب الأيرلندي الذي جعل من المستحيل قبولها، بما في ذلك صعوبة ضمان ذلك.

وقال باركلي أن صفقة مغادرة الاتحاد الأوروبي ستساعد في إدارة القضايا بما في ذلك معاملة مجموعات الأعمال الدولية مثل الخطوط الجوية البريطانية وشركة الخطوط الجوية، والخدمات اللوجستية حول إقليم جبل طارق البريطاني.

وأضاف أن الحكومة المحافظة ستلتزم بقرار المحكمة العليا المقبل بشأن تعليق البرلمان الذي أمر به جونسون.

وتستمع المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، لليوم الثالث والأخير من المرافعات القانونية اليوم الخميس بشأن ما إذا كان جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما أوقف البرلمان في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال باركلي إنه سيجتمع مع مفاوض الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه يوم الجمعة.

وقال وزير البريكسيت البريطاني، أن الحكومة المحافظة ستلتزم بقرار المحكمة العليا المقبل بشأن تعليق البرلمان الذي أمر به رئيس الوزراء بوريس جونسون.