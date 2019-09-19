مسؤول أمريكي يكشف عن شرط وضعه خامئني لمهاجمة ارامكو فما هو؟

الخميس 19 سبتمبر 2019

المرشد الإيراني علي خامنئي

كتب الخليج 365-صنعاء

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز CBS News"، عن مسؤول أميركي قوله، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم الذي نُفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، ولكن بشرط أن تتم بطريقة تمكن طهران من نفي أي ضلوع لها في الهجوم.

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وبحسب الشبكة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الأدلة الدامغة ما زالت لم يتم الكشف عنها، وهي متمثلة في صور أقمار صناعية تُظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني يجهزون للهجوم من قاعدة الأهواز الجوية في جنوب غرب إيران، بحسب تقرير "سي بي إس نيوز".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قال، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشدد بومبيو على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.