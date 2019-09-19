تعرف على الأمراض الخطيرة التي يحملها علاج "زانتاك"

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الخميس 19 سبتمبر 2019
عقار زنتاك
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الخليج 365-متابعات
اطلقت ادارة الاغذية والدواء الامريكية تحذيرات من عقار زنتاك الاشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في الأمر في الوقت الراهن.
وذكرت الادارة أن الاختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة في هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن استخدامه الآن.
وقال الدكتور ديفيد روبينز، رئيس قسم التنظير في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك: "تبقى الشوائب الدوائية مصدر قلق وطني كبير".. "على الرغم من أن عقار "زانتاك" (Zantac) قد يكون آمنًا على المدى الطويل، فإن هذا البيان الأخير يضيف اللبس والقلق، لذا فإن نصيحتي المؤقتة للمرضى بسيطة: التبديل إلى دواء آخر".
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