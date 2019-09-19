شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زين العابدين بن علي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) رجحت أنباء لـ«الخليج 365» وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في المستشفى التخصصي في جدة. ويتوقع أن تعلن التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.