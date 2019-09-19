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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الخميس، وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد صراع مع المرض.
وكانت نسرين زين العابدين بن علي، قالت في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن والدها توفي عن 83 عاماً، في السعودية.
وقضى بن علي الأشهر الثلاثة الأخيرة في العناية المركزة.
وحكم بن علي تونس 23 عاماً بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعلن منذ أسبوع موافقته على عودة بن علي إلى تونس.
وقال الشاهد في تصريحات تلفزيونية "نعم (ضوء) أخضر لعودته، حالة إنسانية. إن كان مريضا كما تقول الإشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي".
وتابع الشاهد "إذا يريد أن يعود ويدفن (في بلاده)، ضوء أخضر".
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