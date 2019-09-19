وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في منفاه (نبذه عن حياته)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

توفي اليوم الخميس في المملكة السعودية الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويقيم بن علي في السعودية منذ الاطاحة به بثورة شعبية في عام 2010 بعد احتجاجات شهدتها العاصمة التونسية .

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت بحقه في 20 يونيو /حزيران 2011 حكما بالسجن ضده مدة 35 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بفساد مالي.

كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق زوجته ليلى الطرابلسي وغرمتهما معا نحو 65.6 مليون دولار أمريكي.

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ولد زين العابدين بن علي يوم 3 سبتمبر/أيلول 1936 في سوسة لأسرة متواضعة.

بدأ حياته المهنية في الجيش ثم الأمن، ودخل المجال السياسي في يونيو/حزيران 1986 بتعيينه عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، ثم أمينا عاما مساعدا للحزب، بعد أن ترقى لرتبة وزير دولة مكلف بالداخلية في مايو/أيار 1987.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 1987، عُيّن وزيرا أوّل (رئيس حكومة) مع احتفاظه بوزارة الداخلية، وبات الأمين العام للحزب المذكور.

استغل بن علي مرض الرئيس بورقيبة، ففرض عليه التنازل عن سلطاته له في انقلاب وصف بغير الدموي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، وأعلن نفسه رئيسا للدولة بمبرر عجز الرئيس بورقيبة عن الاضطلاع بمهامه رئيسا للجمهورية.