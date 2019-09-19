بروفايل| حكم 23عامًا.. غادر مع أسرته لجدة بعد أنتفاضة شعبية عقب حرق «بوعزيزي» لجسده.. الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على ينتقل لمثواه الأخير ويدفن بالسعودية

الموجز

بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، وبعد صراع مع المرض نقل على إثره إلى مستشفى سعودي، توفى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 83 عامًا اليوم الخميس في منفاه في المملكة العربية السعودية.

البوعزيزي

8 سنوات مرت على انتفاضة الشعب التونسي والتى بدأت من معاناة البوعزيزي الذي كان يبيع الخضروات على عربة يدفعها أمامه كل يوم لكسب رزقه، لكن السلطات المحلية التونسية حاولت مصادرتها، وهي التي كانت تمثل كل ثروته ورأسماله، بذريعة أنه كان يبيع في مكان غير مسموح به. وعندما امتنع عن التسليم، قوبل بصفعة على وجهه على الملأ من قبل الشرطية فادية حمدي، التي وبخته وقالت له بالفرنسية " Dégage " أي إرحل.

إحراق نفسه حتى الموت

وقام محمد البوعزيزي بإحراق نفسه حتى الموت في 17 ديسمبر/ كانون أول 2011، ليشعل احتجاجات واسعة في تونس انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة ما يعرف بـ "الربيع العربي".

وأضرم البوعزيزي النار بجسده، احتجاجاً على مصادرة البلدية لمصدر رزقه الذي كان عبارة عن عربة صغيرة لبيع الخضروات والفواكه عليها.

وكان طارق الطيب محمد البوعزيزي (مواليد سيدي بوزيد، 1984 ) المنحدر من أسرة فقيرة يعيش مع والدته و 8 إخوة وأخوات، أما والده، فمات عندما كان طفلاً صغيراً.

ولم يدرس البوعزيزي سوى المرحلة الابتدائية، إذ تفرغ للعمل كبائع متجول لبيع الخضار والفواكه منذ صغره.

دافعًا للمظاهرات

بعد أن توفي البوعزيزي في 4 يناير/كانون الثاني 2011، بسبب الحروق البليغة التي غطت كامل جسده. أصبحت وفاته دافعاً أكبر لاستمرار المظاهرات الشعبية في عموم تونس، والتي أطاحت بزين العابدين بعد شهر واحد من حرق البوعزيزي لنفسه.

سقوط جرحى وقتلى

وامتدت احتجاجات التونسيين إلى جميع المدن وأدت إلى صدامات مع قوات الأمن وسقوط العديد من الجرحى والقتلى خلال تلك المظاهرات.

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بن علي يفر للسعودية

وفرَّ بن علي إلى السعودية بشكل مفاجئ في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وغادر إلى جدة برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين، تاركا السلطة.

ومرض بن علي جدًا، وخضع للعلاج بعد إصابته بالسرطان قبل سنة من الآن.

وغادر بن علي مع عائلته إلى المملكة السعودية يوم 14 يناير 2011 بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي امتد 23 عاما.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلى العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي.

احكام مشددة

وفي تونس صدرت ضده أحكام مشددة من القضاء العسكري في قضايا ترتبط بقتل ضحايا الثورة وقمع معارضيه وأخرى ترتبط بقضايا مالية.

السجن 35 عامًا

وفي 2011 قضت محكمة تونس على زين العابدين بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب، وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.

الدفن بالسعودية

وقال منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إن الأخير سيوارى الثرى في المملكة العربية السعودية وليس في وطنه تونس، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.