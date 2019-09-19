ترند الموجز| وفاة بن علي.. والبدري مديرا فنيا للفراعنة.. وتغيير موعد السوبر.. ومرتضى يفضح محمد علي ويتهمه بالإلحاد والشذوذ

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد صراع مع المرض.. وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية، وبعد اعتذار إيهاب جلال.. حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة، ورسميًا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ومرتضى منصور يفضح محمد علي وينشر ملفه الأسود: ملحد وشمام وأهان الكعبة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد صراع مع المرض.. وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي الخميس في منفاه في المملكة العربية السعودية.

وأفادت صحيفة الشروق وإذاعة موازيك بأن وفاة بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 2011 جاءت بعد صراع مع المرض نقل على اثره إلى مستشفى سعودي.

وكان منير بن صالحة، محامي زين العابدين بن علي، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن بن علي مريض جدًا، وأنه يخضع للعلاج بعد إصابته بالسرطان قبل سنة من الآن.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في شهر كانون الثاني/يناير العام 2011، ويقيم منذ ذلك الحين في السعودية، كمنفى اختياريّ.

وغادر بن علي مع عائلته إلى المملكة السعودية يوم 14 يناير 2011 بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي امتد 23 عاما.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلى العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تونس صدرت ضده أحكام مشددة من القضاء العسكري في قضايا ترتبط بقتل ضحايا الثورة وقمع معارضيه وأخرى ترتبط بقضايا مالية.

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بعد اعتذار إيهاب جلال.. حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة

أشارت تقارير إعلامية، إلى تولي حسام البدري، منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب الفراعنة، بعد الخروج المهين لمصر من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.

ويعتبر البدري من أفضل المدربين المصريين في الوقت الراهن، واستطاع أن يحقق نجاحات مع الأهلي.

يأتي ذلك بعد اعتذار إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن تولى قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، فإن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى استقر على حسام البدري لقيادة الفراعنة، على أن يشكل جهازه المعاون في المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تسلم مهامه بشكل رسمى عقب التوصل لاتفاق حول العديد من الأمور الخاصة بقيادته للمنتخب الوطنى.

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رسميًا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل، تقديم موعد مباراة السوبر غدا التي تقام بين فريقي الأهلي والزمالك بستاد الجيش ببرج العرب ساعة لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة .

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقديم المباراة ساعة لتقام في السابعة مساءا بدلا من الثامنة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

واشار إلى أن اتحاد الكرة سيخاطب ناديى الأهلى والزمالك لإخطارهم بشكل رسمى بالموعد الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يرتب كل فريق أموره من مغادرة مقر إقامته فى الوقت المناسب حتى يستطيع اداء الاحماء والتواجد فى الملعب حسب الوقت المناسب .

وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

كما عرض اتحاد الكرة اقتراحا ثالثا وهو إقامة الممر الشرفى ولكن فى حال رفض أى من الناديين لذلك لن يتم توقيع عقوبة عليه وترك الأمر اختياريا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

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مرتضى منصور يفضح محمد علي وينشر ملفه الأسود: ملحد وشمام وأهان الكعبة

واصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومه على الفنان الهارب محمد علي، واتهمه بأنه ملحد وخمورجي وشاذ جنسيا، حسب تعبيره، كما سرد تاريخه الأسود وعلاقته بالإخوان.

وقال مرتضى في تقرير عرضه برنامج "الزمالك اليوم"، على قناة الحدث: "محمد علي ملحد، بشهادة أحد أصدقائه، وأهان الكعبة الشريفة وقام بعمل حركة خارجة أثناء تواجده أمام بيت الله الحرام، وأنكر وجود إله".

وتابع منصور: "أنا لو كداب يا محمد يا علي يا شمام يا شاذ، اطلع كدبني واتحداك، ولو أنت راجل أنزل مصر ياملحد، وأنا عرفت بلاوي سودة عنك من البنت الكومبارس بتاعة إسكندرية".

وواصل رئيس الزمالك: "واحد شاذ جنسيا وملحد إزاي بقى الإخوان المسلمين ماشين وراه؟!.. ولا أنتوا مش مسلمين؟!".

وأضاف مرتضى: "محمد علي قاعد في إسانيا وبيسرح النسوان هناك، وقال إيه عاملي مناضل بأمارة إيه؟ ده أنت قواد".

وعرض برنامج الزمالك اليوم فيديو لشخص عرف نفسه أنه صديق المقاول الهارب محمد علي، مشيرا إلى أن محادثة دارت بينه وبين المقاول منذ عدة أشهر، أنكر فيها وجود إله، قائلًا: محمد علي سافر للسعودية وتوجه للكعبة وأشار إليها بإشارات غير لائقة، متحديًا قدرة الله في الدفاع عن الكعبة، علاوة علي قيامه بتحويل 20 شخص من ديانتهم إلي الإلحاد.

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