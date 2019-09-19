بعد صراع مع المرض.. وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في السعودية

الموجز
أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي توفي الخميس في منفاه في المملكة العربية السعودية.
وأفادت صحيفة الشروق وإذاعة موازيك بأن وفاة بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 2011 جاءت بعد صراع مع المرض نقل على اثره إلى مستشفى سعودي.
وكان منير بن صالحة، محامي زين العابدين بن علي، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن بن علي مريض جدًا، وأنه يخضع للعلاج بعد إصابته بالسرطان قبل سنة من الآن.
وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في شهر كانون الثاني/يناير العام 2011، ويقيم منذ ذلك الحين في السعودية، كمنفى اختياريّ.
وغادر بن علي مع عائلته إلى المملكة السعودية يوم 14 يناير 2011 بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي امتد 23 عاما.
ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلى العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تونس صدرت ضده أحكام مشددة من القضاء العسكري في قضايا ترتبط بقتل ضحايا الثورة وقمع معارضيه وأخرى ترتبط بقضايا مالية.
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