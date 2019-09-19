المحكمة العليا البريطانية تصدر قرارا بشأن تعليق أعمال البرلمان

تصدر المحكمة العليا البريطانية قرارها بشأن تعليق اعمال البرلمان، الخطوة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​، "مطلع الأسبوع المقبل" كما أعلنت رئيستها بريندا هايل في ختام ثلاثة أيام من جلسات الاستماع.

وذكرت هايل إن المحكمة ستبت "شرعية" قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان، وأقرت في الوقت نفسه بان هذه المسألة "ليست سهلة".

وأشارت الى ان "نعلم أيضا أن هذا الملف يجب حله في أسرع وقت ممكن ونأمل ان نتمكن من إصدار قرارنا مطلع الأسبوع المقبل".

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