الخارجية الصينية: نأمل في إجراء تحقيق موضوعي عن هجمات "أرامكو"

أعربت ​وزارة الخارجية الصينية​ عن "أمل بكين في إجراء تحقيق موضوعي في الهجمات على منشأتي ​النفط​ السعوديتين"، داعيةً الجهات المعنية إلى "تجنب اتخاذ خطوات تؤدي لزيادة التوتر الإقليمي وإلى إقرار السلام والاستقرار بالمنطقة".

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