صحيفة سودانية: أمر بالقبض على شقيق عمر البشير

أفادت صحيفة "الانتباهة" ​السودان​ية بان "​النيابة العامة​ في السودان أصدرت أمرا بالقبض على العباس حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس ​السوداني​ المعزول ​عمر البشير​"، مؤكدةً أن "أمر القبض جاء بعد شكوى تقدمت بها هيئة ​الجمارك​ ضد العباس على خلفية قيامه بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية، وتحريره شيكات مجدولة حتى العام 2020".

ولفتت إلى أن "4 شيكات حررها العباس كانت بأرصدة غير كافية لتغطيتها، ما استوجب تدوين بلاغات بشأنها وصدور أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر".