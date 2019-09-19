أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي "عدم اي مشكلة في موضوع امن الحدود"، مشيراً إلى ان "الحرس الثوري يعمل على إزالة الحرمان في المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "الحدود وأمنها في جميع نقاط البلاد، بما فيها خراسان الشمالية، المتاخمة لتركمانستان، ذات اهمية حياتية".
ولفت الى "اهمية تنمية الطرق الحدودية، الامر الذي يسهل مهمة حرس الحدود"، منوها الى ان "الهدف من الزيارات التفقدية للمناطق الحدودية، وفضلا عن الاطمئنان بمستوى الامن في هذه المناطق، فإن الهدف منها بذل الاهتمام الخاص بمعيشة اهالي هذه المناطق وبذل الجهود والتعاضد من أجل سد احتياجاتهم وإزالة حرمانهم"، مشددا على ان "الاهالي في المناطق الحدودي يكملون مهمة حرس الحدود في صيانة حدود الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء سلامي: لا مشكلة لدينا في امن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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