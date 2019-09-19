البستاني: نهنىء عبد الساتر على الخطوة الجريئة بفتح ابواب مدارس الحكمة امام طالبي العلم

لفت النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إننا نهنىء راعي أبرشية ​بيروت​ للموارنة وراعي مدارس الحكمة المطران بولس عبدالستار، على الخطوة الجريئة التي قام بها، إحساسا منه بخطورة ​الوضع الاقتصادي​ وانعكاساته السلبية على المواطنين، والتي قضت بفتح أبواب مدارس الحكمة، كي لا يشكل القسط عائقا أمام طالبي العلم، متمنين أن يحذو الجميع حذوه".

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