رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني بلبنان: لتسديد كافة المستحقات المالية المتوجبة لصالح تعاونية موظفي الدولة

أثنت رابطة اساتذة ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي على "جهود المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي برّي في انجاز ​الامتحانات الرسمية​ للدورتين الاولى والثانية بنجاح باهر وكفاءة عالية" وشكرتها على "صرف بدلات اتعاب المتعاقدين بنسبة 90 في المئة".

وفي بيان لها، لفتت الرابطة إلى أنه "إزاء ما يشاع ويتمّ تداوله حول موضوع وقف أو تجميد التدرّج لمدة ثلاث سنوات نرفض هذا المشروع وتعتبره مسّاً فاضحاً بحقوق ​الاساتذة​"، مطالبةً بـ"تسديد كافة المستحقات المالية المتوجبة لصالح ​تعاونية موظفي الدولة​".

وأكدت "انها تتابع جميع المواضيع المتعلقة بحقوقهم ومكتسباتهم أولاً بأول وتدعوهم لمواكبتها في قراراتها".