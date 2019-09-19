صدور قرار تمهيدي بوقف اعمال انشاء بركة مياه في القرنة السوداء

صدر قرار تمهيدي عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري جو خليل، قضى بوقف اعمال انشاء بركة مياه في سهلة سمارة المتاخمة للقرنة السوداء، وذلك بعد ادعاء أقيم من بلدية بشري بوجه ​وزارة الزراعة​ -المشروع الأخضر و​بلدية بقاعصفرين​.

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