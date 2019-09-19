عز الدين: قوانيننا يجب ان تكون مشددة ورادعة للخيانة والعمالة

أعلن النائب ​حسن عز الدين​ خلال وقفة احتجاجية في صور رفضا لحماية العملاء، "ان نغمة تقادم الزمن لتبرئة من ارتكب الجرائم وقام بالتعذيب والقتل بشكل لا اخلاقي والتي تدينها كل الاعراف والقوانين السماوية والدولية، تساهم في تهديد الامن الوطني والقومي لانها تشرع الساحة الداخلية لهؤلاء الذين يدخلون تحت عناوين متفرقة ومتعددة".

وحذر عز الدين "من التساهل والتهاون في الاحكام التي يجب ان تكون مشددة ورادعة للخيانة والعمالة" منبها "الى ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتي صحيح انها تتضمن احكاما مشددة على العمالة والخيانة ولكن هناك ثغرة بموضوع مرور الزمن على الجرائم، والتي يجب سدها و تعديلها بما يحقق الهدف الاساسي، وهو عدم افلات كل خائن ل​لبنان​، يتعاطى مع العدو ضد مصلحة لبنان العليا".

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