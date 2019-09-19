بري التقى الوزيرة الصفدي والنائب السابق محمد الصفدي

التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وزيرة الدولة لشؤون التمكين اﻻقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي والوزير والنائب السابق محمد الصفدي، حيث جرى عرض ومتابعة لموضوع الجلسة التشريعية التي ستعقد في اذار من العام المقبل والتي ستكون مخصصة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقضايا المرأة.

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