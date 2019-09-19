طارق المرعبي: لبنان لن ينسى تقديمات ومكرمات مملكة الخير

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح أن "​لبنان​ لن ينسى تقديمات ومكرمات "مملكة الخير" السعودية التي لم تتوان يوما في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه بكافة اطيافه، فكانت عونا وسندا له في احلك الظروف ونحن نقف معها في كل الاوقات، لانها ​المحبة​ للبنان وان زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تأتي تأكيدا للعلاقات الاخوية وللتضامن معها في ظل التحديات التي تتعرض لها".



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