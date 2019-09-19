توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية امن الدولة وجمعية حماية العلامات التجارية

وقعت المديرية العامة ل​أمن الدولة​ ممثلة بنائب المدير العام العميد ​سمير سنان​ نيابة عن المدير العام ​اللواء طوني صليبا​، مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في ​لبنان​ BPG Lebanon الممثلة برئيسها المحامي راني صادر، أكد من خلالها الطرفان، بحسب بيان للجمعية، "أهمية التعاون للتصدي لظاهرة التقليد، والتزوير والتهريب وبشكل عام للجرائم الواقعة على ​الملكية الفكرية​ التي قد تطال أمن الدولة. ومن خلال هذه المذكرة ستسعى الجمعية، بما لديها من قدرات، بالتعاون مع مديرية أمن الدولة، لتطوير برامج هذه الأخيرة التدريبية لجهة مكافحة التقليد والتزوير وتأهيل الكوادربخاصة في ما يخص ​الأمن​ الغذائي والصحي".

واعلن صادر خلال حفل التوقيع أنه "لم يعد بإستطاعتنا فصل بعض التعديات الحاصلة على الملكية الفكرية عن الانتهاكات التي تطال ​امن الدولة​ بشكل عام، واننا، كجمعية، واثقون من ضرورة الشراكة بين ​القطاع العام​ و​القطاع الخاص​ في سبيل مكافحة آفة إقتصادية، أصبحت إجتماعية، وإننا لواثقين بالدور المحوري الذي ستلعبه المديرية في حماية الأسواق اللبنانية من أضرار التقليد و​الفساد​ الناتج عنه، وتاليً حماية ​المجتمع اللبناني​ وصناعتنا الوطنية".