خريس: لبنان دولة مقاومة ولا يمكن ان نسكت عن موضوع العملاء

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ أنه "لا يمكن ان ننسى المعتقلات ال​اسرائيل​ية في ​لبنان​ من سجن الصفا الى معتقلي انصار و​الخيام​ والمعتقلات التي اقامتها اسرائيل في الداخل"، مشيرا الى ان "هناك معلومات عن دخول عملاء لاسرائيل الى لبنان بطريقة غير شرعية".



وفي كلمة له خلال وقفة احتجاجية في صور رفضا لحماية العملاء، شدد خريس على أن "لبنان دولة مقاومة ولا يمكن ان نسكت عن موضوع العملاء".