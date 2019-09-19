شدياق: الحكومة المنفتحة تحول ثقافة الحكم على أسس الشفافية والمساءلة والمشاركة

لفتت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ خلال اطلاق برنامج التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، و​بلدية جبيل​ شدياق عن اعتزازها لـ"وجودها في اقدم المدن الفينيقية "بيبلوس" التي صدرت الحرف الى ​العالم​"، مشيرة الى ان "بلدية جبيل من اكثر البلديات نموذجية في موضوع الشفافية مقارنة مع غيرها من البلديات والمناطق ال​لبنان​ية". وشكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على دعمها المستمر وعزمها على تنفيذ مشاريع في لبنان ضمن محاور ​الحكومة​ المنفتحة والحق في الوصول إلى المعلومات والتحول الرقمي والتواصل العام (Public Communication) و على تنظيم هذا اللقاء".

وهنأت بلدية جبيل على "أخذ المبادرة لتكون من أولى البلديات في لبنان وفي المنطقة التي تسعى الى تطبيق معايير الحكومة المنفتحة والحق في الوصول إلى المعلومات"، مشيرة الى انها "عودتنا منذ ان كان النائب الحالي والنشيط ​زياد الحواط​ رئيسا لمجلسها وحاليا برئاسة ​وسام زعرور​، المشاريع الناجحة والخطط المستدامة، فعندما نتحدث عن بلديات رائدة في لبنان، تأتي بلدية جبيل على رأس اللائحة".

وأشارت إلى أنه "أثبتت البلديات قدرتها في نقل تجاربها الناجحة للسلطة المركزية، وللبلديات الأخرى، وتمكنت بلديات كثيرة، ومنها جبيل، من استقطاب الاستثمارات وتلقي دعم ​المجتمع الدولي​ في مجالات عدة، لذلك، أنا على ثقة بأن بلدية جبيل ستتمكن، من خلال تعزيز مفاهيم الحكومة المنفتحة في عملها، من إعطاء صورة شفافة وناصعة عنها، تضعها بمصاف أفضل البلديات في العالم. لهذه الاسباب كلها، لم أتردد في اختيار بلديتكم لهذا المشروع بعد التشاور مع الOECD، لايماني بقدرتكم على تنفيذه بأفضل الوسائل، وها نحن اليوم بعد إطلاق برنامج مشترك مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية في السرايا الكبير في حزيران الماضي برعاية دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وحضور مدير برنامج الحوكمة في منظمة الـ OECD ماركوس بونتوري ومشاركة سفراء ​الولايات المتحدة​ و​المانيا​ و​ايطاليا​، هذا البرنامج الذي يهدف إلى إرساء مفاهيم الحوكمة المنفتحة، حيث يخوضلبنان حاليا غمار هذه المبادرة التي تتسم بالإنفتاح وتحقيق تطورا عاما كما تؤدي إلى زيادة الشفافية وكبح الفساد وتحسين أداء الإدارة وتعزز المواطن بالدولة".

وأضافت: "الحكومة المنفتحة ليست مشروعا او مبادرة لها بداية ونهاية محددة، إنها تغيير نهج الحكم وتحويل ثقافته على أسس ومبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة، فالشفافية ليست فقط الكشف عن السجلات والبيانات التي تهم أصحاب الشأن، إنما هي تتجاوز ذلك الى الشفافية الهادفة إلى تحقيق اغراض تنموية وإقتصادية واجتماعية، مثلالوضوح في تطوير السياسات على أنواعها وتوفير المعلومات عن الخطط القطاعية ، والمساءلة، هي إعلام المواطنين بحقيقة الأداء الحكومي والقطاعي من خلال ​تقارير​ واضحة ودقيقة تستند إلى مؤشرات أداء علمية وواضحة " موضحة " بأن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ينفذ حاليا مشروعا متكاملا يتعلق بقياس الأداء القطاعي والمؤسسي بالتعاون والتنسيق مع إدارة ​التفتيش المركزي​ لتنفيذ آليات عمل وصياغة تقارير علمية تستند على مؤشرات أداء قابلة للقياس"، مشيرةً إلى ان "المشاركة هي إشراك المواطنين و​المجتمع المدني​ والقطاعالخاص في تطوير السياسات وإتخاذ القرارات من خلال استشارات عامة Public Consultations خصوصا ان وسائل التكنولوجيا الحديثة تتيح مجالات لا حصر لها لإشراك أصحاب الشأن في تطوير السياسات".

وتابعت "تشدد منظمة التعاون الإقتصادي OECDC أيضا على الحاجة إلى وجود بيئة مؤاتية خاصة بموضوع الحكومة المنفتحة خصوصا في ما يتعلق بالإطار القانوني، ونشير هنا الى ان لبنان قد خطى خطوات إيجابية على هذا الصعيد حيث اقر ​المجلس النيابي​ في السنوات الأخيرة مجموعة قوانين تشكل بداية لا بأس بها لرحلة الحكومة المنفتحة والتحول الرقمي و​مكافحة الفساد​، فقد أقر المجلس النيابي اللبناني في السنوات الاخيرة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والمعاملات الالكترونية وحماية كاشفي الفساد، وها نحن قد أنجزنا بالتنسيق مع منظمة الـOECD، خطة وطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال استشارات واسعة قمنا بها مع ​القطاع العام​ والخاص والمجتمع الأهلي، وقد عقدنا في بداية هذا الاسبوع حلقة تدريبية واسعة ضمت ما يزيد على الـ100 موظف من القطاع العام، وكان لافتا مستوى الحضور واهتمامه في تطبيق مفاعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات".