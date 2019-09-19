اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ​نقولا الصحناوي​ من ​مؤتمر​ لندن للتكنولوجيا، ان "عندما تنجح شركاتنا الناشئة نحقق ربحاً ثلاثياً. ربحاً لرواد الاعمال ​الشباب​. ربحاً للقطاع التكنولوجي اللبناني وربحاً آخر لقدرة ​الاقتصاد اللبناني​ على خلق فرص عمل جديدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحناوي: عندما تنجح شركاتنا الناشئة نحقق ربحاً ثلاثياً للشباب والتكنولوجيا والاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.