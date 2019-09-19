ترامب: حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن "حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية"، مشيراً إلى أنه "لنرى ماذا سيحدث، هناك سيناريوهات كثيرة قد تحصل، إذا تحقق الحل سلميا فهذا جيد، لكن من الممكن أن ذلك قد لا يحدث".
ولفت إلى أنه "لم تمتلك أبدا بلادنا في وقت سابق مثل هذه القوة العسكرية، ولم تكن حتى قريبة من ذلك"، معتبراً أن "من الممكن أن ترى ضربة قوية جدا، ونحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين وهذا حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتنا مستنفدة آنذاك، لكن اليوم نحن أقوياء جدا ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات جديدة".
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