شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يعلن دعمه للرئيس السيسى..ويؤكد:مصر تتعرض لحملة تستهدف استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب حماة الوطن، إن مصر تتعرض فى المرحلة الحالية إلى حملة شرسة منظمة وممنهجة يدعمها جهات دولية وأجهزة أمن خارجية بغرض النيل من آمنها واستقرارها.

وأعلن حزب حماة الوطن، باسم رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى، وهيئته العليا والهيئة البرلمانية وكافة مستوياته التنظيمية وكوادره المختلفة، عن كامل دعمه وتأييده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، على جميع قراراته وإجراءاته التى يتخذها من اجل الاستمرار فى عملية البناء والإصلاح والتى احدثت طفرة لم تشهدها مصر من قبل.

وأعلن الفريق جلال عن كامل دعمه وتأييده للقوات المسلحة الباسلة حصن الأمان والدرع الواقى لمصر والوطن العربى والتى يتسابق أبنائها لنيل شرف الشهادة دفاعا عن الأرض والعرض، مؤكدا أن قواتنا المسلحة هى جزء أصيل من نسيج شعب مصر الحبيب وصاحبة الانجازات فى تأمين وحماية الوطن ويؤمن أن شعب مصر الابى لن يسمح بأى حال من الأحوال لأى أحد تسول له نفسه أن يحاول النيل منها أو من آمنها".

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وأكد الفريق جلال رئيس الحزب أن ما تمر به مصر خلال هذه المرحلة يفرض على كل مواطن أن يدرك ويعى ما يبث فى مواقع التواصل الاجتماعى من خلال حرب تقودها عدد من القنوات والجهات الكارهة لأمن واستقرار مصر بنشر أكاذيب يتم ترويجها وان نتحصن ضدها بانجازاتنا الوطنية التى حققناها وتلك التى تخطط لها".

وناشد الفريق جلال رئيس حزب حماة الوطن، شعب مصر العظيم وجميع الاحزاب والتيارات والقوى السياسية بالاحتشاد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ودعم المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وحتى تكتمل منظومة النجاح التى بدأها الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو 2013.