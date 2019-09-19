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وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

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أكد محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاة الأخير، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقال المحامي منير بن صالحة "بن علي توفي قبل قليل".

وأكد مصدر في وزارة الخارجية التونسية "تلقينا تأكيدا عن وفاته منذ نصف ساعة" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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وكان بن صالحة قد أعلن، الجمعة، أن بن علي نُقل إلى مستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

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