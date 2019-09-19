مسؤول أميركي: خامنئي وافق على هجوم "أرامكو" السعودية

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على الهجوم على منشأتي النفط التابعيتن لمجموعة أرامكو في السعودية السبت الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي.
وقالت الشبكة من دون أن تكشف هويات المسؤولين، إنّ خامنئي وافق على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورط إيراني.
وقال المسؤولون الأميركيون في التقرير إنّ الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية.
وأوضح التقرير أن أهمية الصورة لم تتضح سوى في وقت لاحق.
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ويأتي التقرير الإعلامي بعد أنّ وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يزور السعودية، الهجوم على أرامكو بـ"العمل الحربي".
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