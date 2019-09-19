محمد بن سلمان يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جدة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على أن الهجوم "غير مقبول"، وأنّه "لم يهدد الأمن القومي السعودي فحسب، بل حياة الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة أيضا، وكذلك إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام".

اقرأ أيضاً... بومبيو: الهجوم على أرامكو لم ينفذه الحوثيون بل إيران

كما بحث ولي العهد السعودي وبومبيو "ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لمواجهة التهديد المستمر الذي يمثله النظام الإيراني، واتفقا على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على سلوكه العدواني والمتهور والتهديدي المستمر"، وفقا للمتحدثة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أكّد، للصحافيين في مستهلّ زيارته للسعودية، أن الهجوم هو "عمل حربي" شنّته إيران.