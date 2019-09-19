واشنطن تعلن تفاصيل عقوباتها الجديدة على إيران خلال 48 ساعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن تفاصيل عقوبات بلاده الاقتصادية الجديدة على إيران ستعلن "خلال 48 ساعة".

وقال ترامب إن لديه "خيارات عديدة" للرد على إيران بعد الهجمات على منشآت نفطية سعودية السبت نسبتها واشنطن إلى إيران.

وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين في لوس انجليس "هناك خيارات عديدة. هناك الخيار الأخير وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير".

يأتي هذا التصريح بعد بضع ساعات من إعلان ترامب أنه أمر وزير الخرانة بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران.

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