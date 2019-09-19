أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن تفاصيل عقوبات بلاده الاقتصادية الجديدة على إيران ستعلن "خلال 48 ساعة".
وقال ترامب إن لديه "خيارات عديدة" للرد على إيران بعد الهجمات على منشآت نفطية سعودية السبت نسبتها واشنطن إلى إيران.
وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين في لوس انجليس "هناك خيارات عديدة. هناك الخيار الأخير وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير".
يأتي هذا التصريح بعد بضع ساعات من إعلان ترامب أنه أمر وزير الخرانة بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران.
اقرأ ايضاً... ترامب يأمر بتشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن تفاصيل عقوباتها الجديدة على إيران خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.