وفاة مواطن محكوم بـ4 سنوات حبسا قبل وصوله إلى المستشفى في آسفي

تُوفي مواطن، محكوم بعقوبة حبسية مدتها 4 سنوات، كان يقضيها في السجن المحلي المدني في آسفي، صباح أمس الأربعاء، قبل وصوله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وعلم “اليوم24” أنّه عانى مضاعفات صحية، ألمت به داخل السجن.
ونُقل الهالك، بعد شعوره بالآلام إلى مستشفى محمد الخامس، غير أنه لفظ أنفاسه قبل الوصول إليه.
وقالت مصادر “اليوم24” إنّ النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وتحديد الأسباب.
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