عاجل..وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

أعلنت وسائل إعلام تونسية، قبل قليل، وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي اختار السعودية منفى له بعدما أطاحت به ثورة 2011.
وقالت إذاعة موزاييك التونسية: “توفي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019 الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض ونقله مؤخرا إلى أحد المستشفيات بالسعودية.”
ولد زين العابدين بن علي 3 سبتمبر 1936، وهو رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة. وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.
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