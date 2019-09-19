بنشرقي أكثر اللاعبين “جلبا للأضواء” في الدوري المصري

بعد أقل من 48 ساعة، تنطلق النسخة الجديدة للدوري المصري وسط توقعات بمنافسة قوية وظهور مختلف لشكل المسابقة بجدول منتظم دون تأجيلات.

وفيما يلي أبرز 5 لاعبين يستحقون المتابعة في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز الذي ينطلق بعد غد السبت.

محمود شيكابالا (الزمالك)

حصل على فرصة جديدة لارتداء قميص الزمالك وبدأ مشواره هذا الصيف بشكل رائع وقاد ناديه لإحراز لقب كأس مصر ليعيد ذكريات تألقه في العقد الماضي.

وسيكون مستوى التوقعات مرتفعًا أمام شيكابالا، لكن سيتعين عليه التخلص من مشاكله الانضباطية لضمان اللعب بشكل أساسي في الموسم الجديد.

رمضان صبحي (الأهلي)

أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع الأهلي على سبيل الإعارة من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وساهم في تتويج الأحمر بلقب الدوري المصري في الأمتار الأخيرة، رغم أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي كان يقدمه مع النادي في الفترة من 2014-2016 قبل ذهابه لإنجلترا.

وبعد تجديد إعارته، ينتظر مشجعو الأهلي الكثير من اللاعب الذي كان من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم المصرية.

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أحمد علي (بيراميدز)

نال لقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا بعد مسيرة رائعة مع المقاولون العرب ليجبر خافيير أجيري مدرب مصر السابق على ضمه لتشكيلة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية.

وجذب تألق أحمد علي، اهتمام بيراميدز وسيكون مطالبا ببذل المزيد من الجهد حتى يضمن المشاركة بانتظام مع ناديه الجديد في وجود منافسة قوية على مركزه من الغاني جون أنطوي.

همام طارق (الإسماعيلي)

كان من أبرز المواهب العربية الصاعدة بعد بدايته القوية مع منتخب العراق في كأس الخليج عام 2013، حيث لعب دورًا كبيرًا في تأهل بلاده للمباراة النهائية.

ويجيد همام اللعب على الجناح أو في مركز صانع اللعب ويتميز بتمريراته الحاسمة والتسديدات القوية، ومن المنتظر أن يتناسب أسلوب لعبه مع ناديه الجديد المشهور بكرة القدم الممتعة.

أشرف بنشرقي (الزمالك)

خطف الأنظار سريعًا بعد انضمامه للزمالك هذا الصيف وساعد ناديه الجديد على إحراز لقب كأس مصر بعدما أحرز هدفين في النهائي أمام بيراميدز.

وسيحاول اللاعب المغربي مواصلة استعادة المستوى الذي ظهر به خلال مشوار الوداد البيضاوي نحو لقب دوري أبطال أفريقيا في 2017، وتجاوز آثار تجربة غير ناجحة مع الهلال السعودي.