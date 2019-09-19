أمزازي بالمجلس الحكومي: 10 مليون مستفيد من المنظومة التعليمية خلال هذا الموسم

في اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، عرضا حول الدخول المدرسي والجامعي لهذا الموسم، وقال إن عدد المستفيدين من المنظومة التعليمية، سيناهز هذا الموسم، رقم 10 ملايين مستفيدا.

وتحدث الوزير، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، “عن المجهود المبذول على مستوى التعليم الأولي، حيث تم تجاوز عتبة 820 ألف مستفيد، فضلا عن المجهود المرتبط بتعبئة شروط النهوض بالبنيات التحتية والشؤون الاجتماعية”.

وأوضح أمزازي، أن “المشاريع المقدمة سجلت معدلات إنجاز ملموسة، لاسيما تلك االمرتبطة بالدعم الاجتماعي وتطوير وتعميم التعليم الأولي، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، ووضح نظام وطني ناجع للتوجيه المدرسي والجامعي ثم تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني”.

وقال إن الموسم الدراسي والجامعي الحالي، تميز بدخول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين حيز التنفيذ، “بما يمكن من ضمان استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية”.