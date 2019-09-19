مقابل مبلغ كبير.. جماهير دورتموند الألماني تضغط على النادي لشراء حكيمي من ريال مدريد

تطالب فئة واسعة من أنصار فريق بروسيا دورتموند الألماني، إدارة النادي بالتحرك بشكل مستعجل، وفتح المفاوضات مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل ضم نجمه المغربي أشرف حكيمي، بشكل نهائي، وذلك بحكم أن عقد الإعارة سينتهي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحسب موقع ” bvbbuzz”، المهتم بشؤون النادي، فإن الوقت قد حان لإدارة “أسود الفستفال” من أجل فتح باب المفوضات مع الفريق الإسباني، والبحث عن التوصل لاتفاق بشراء اللاعب بشكل نهائي، خاصة وأنه أصبح من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري لوسيان فافر.

وأكد الموقع، أن اللاعب يتميز بمجموعة من الصفات التي ندر تواجدها في لاعب آخر يشغل مركزه، من بينها إجادته اللعب في الجهتين اليمنى واليسرى، أدواره الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى سرعته الكبيرة، وحسه التهديفي.

فاللاعب المغربي، على الرغم من شغله مهمة الدفاع، فإنه سجل الموسم الماضي 3 أهداف، ومرر 7 تمريرات حاسمة، كما أنه بصم على انطلاقة رائعة هذا الموسم، وأكد للجميع بأنه يتطور بشكل سريع.

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إين مدرسة ريال مدريد، قدم أداءا رائعا، في مباراة أول أمس الثلاثاء أمام برشلونة، وحصل على ثاني أعلى تنقيط في الفريق، بعد المدافع هاملز، ليبرز اسمه من جديد، في الساحة الأروبية، وترتفع الأصوات بين جماهير “سيغنال إدونا بارك” التي ترغب في الاحتفاظ به.

أما على المستوى المالي، فإن قيمة الاعب المغربي محددة في حوالي 31 مليون يورو في سوق الانتقالات، وقد ترتفع بشكل ملحوظ مع نهاية الموسم، غير أن جني النادي لثروة منتظرة من صفقة بيع نجمه الإنجليزي جادون سانشو، قد تغطي على مصاريف شراء النادي لحكيمي.

هذه المطالب، تتزامن مع تصريح صحفي لحكيمي، يعبر فيها عن عدم اعتراضه على العودة لريال مدريد، إذ قال في حوار له مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن موقفه من أمر العودة إلى فريقه السابق واضح للغاية، “وسبق لي أن عبرت عنه في أكثر من مناسبة، إذا رغب فريق ريال مدريد في عودتي فلا مانع لدي”، مضيفا: ” أنا سعيد في دورتموند ولا أفكر حاليا سوى في الفريق”.