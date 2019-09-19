سعد لمجرد يكسف عن أغنيته الجديدة ”يخليك ليلي” ..ويتجاوز 2,5 مليون مشاهدة في اقل من 24 ساعة

كشف الفنان المغربي سعد المجرد ليلة أمس، عن أغنيته الجديدة ، بعنوان ” يخليك ليلي” عبر قناته الرسمية على “اليوتوب”.

الأغنية من كلمات وألحان وإنتاج جلال الحمداوي، استطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة تجاوزت 2,5 مليون في أقل من 24 ساعة على طرحها، ليتصدر بذلك لمجرد “الطوندونس”.

“يخليك ليلي” استعمل فيها سعد لمجرد اللهجة المغربية، وفيديو كليب عادي يحمل كلمات الأغنية الذي يغني فيها على صديقه.

ويشار إلى أن “المعلم” قدما مؤخرا أغنية “إنساي”، في ديو مع الفنان محمد رمضان والتي حققت نجاحاً كبيرا منذ طرحها على “اليوتوب”، حيث وصلت نسبة مشاهدات تجاوزت 145 مليون خلال شهر واحد.